Ostern online und über Lautsprecher

Teulada-Moraira – at. Ostern fällt nicht aus, es wird nur in diesem Jahr anders gefeiert. Wer trotz Ausgangssperre an den religiösen Feierlichkeiten seiner Kirchengemeinde in Teulada und Moraira teilnehmen will, kann das per Internet oder einfach, in dem er das Fenster aufmacht und zuhört – sofern er zentral genug wohnt.

In Teulada werden die Messen und religiösen Akte über die Facebookseite „facebook.com/sissecentenari.santvicentferrer“ übertragen. Die Uhrzeiten:

Gründonnerstag: 19.30 Uhr. Karfreitag: 18 Uhr. Karsamstag: 22 Uhr. Ostersonntag: 11 Uhr.

In Moraira wird das Osterfest sogar über alle im Ort verfügbaren Lautsprecher auf die Strasse getragen. Am Gründonnerstag ertönen um 23 Uhr, wenn eigentlich die Prozession stattfinden würde, Ehrungen an Christus und die Bruderschaft des Schweigens. Am Karfreitag wird um 7.30 Uhr der Kreuzweg per Lautsprecher ins Dorf gebracht.