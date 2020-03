Coronavirus schließt Grenzen: Spanien hält hunderte Camper vor Ceuta fest

Spanien ergreift drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Nachdem die europäischen Grenzen geschlossen wurden, schließt das Land nun auch die inländische Grenze zwischen den Enklaven Ceuta und Melilla und dem spanischen Festland. Hunderte Caravans und PKW stehen am Hafen und warten vergeblich auf die Überfahrt.

Seit heute (23. März), 0 Uhr, dürfen keine Fähren zwischen Ceuta, Melilla und dem spanischen Festland fahren.

Internationale Camper und Autofahrer verfassen Hilfsschreiben an ihre Heimatländer.

Marokko schickte EU-Bürger explizit nach Ceuta.

Update

Es wird der Redaktion berichtet, dass die Gesellschaft Baleària die Strecke Ceuta Algeciras noch sporadisch bedient, wobei nur etwa ein Dutzend Passagiere mitgenommen werden.

Coronavirus: „Wie sollen wir Spanien verlassen, wenn die Fähren nicht fahren?“

Ceuta – ste. Nachdem Spanien die europäischen Grenzen geschlossen hat, folgte nun auch eine innerspanische: Seit heute (23. März), 0 Uhr, dürfen keine Fähren mehr zwischen Ceuta, Melilla und dem spanischen Festland fahren. Diesen Beschluss bestätigte die Regierungsvertretung in Ceuta gegenüber der spanischen Presseagentur Efe.

Die Enklave befindet sich an der Straße von Gibraltar auf dem afrikanischen Festland, gehört aber politisch zu Spanien und – mit gewissen Modifikationen wie einer obligatorischen Grenzkontrolle vor der Überfahrt aufs Festland- auch zum Schengenraum. Nachdem Marokko die Grenze zu Spanien schloss, alle Flugverbindungen abbrach und auch die Fähren zwischen den südspanischen Städten Algeciras und Tarifa mit der marokkanischen Stadt Tanger aussetzte, blieb Europäern in Marokko lediglich die Chance, über die spanischen Enklaven das Festland zu erreichen und von dort aus die weitere Heimreise anzutreten.

Vor Ceuta gestrandet ohne Lebensmittel und Trinkwasser

Der Beschluss, wegen der gestiegenen Ausbreitung des Coronavirus ab sofort keine Verbindungen mehr zwischen dem afrikanischen und spanischen Festland einzurichten, kam für viele Betroffene sehr plötzlich. „Wir, mehrere hundert Bürger verschiedener Nationalitäten der Europäischen Union sitzen seit mehr als 24 Stunden an der spanischen/ marokkanischen Grenze vor Ceuta fest“, steht in einem Hilfsschreiben, dass mehrere Deutsche über Facebook verbreitet haben. Die Lage vor Ort sei „katastrophal“, es gäbe „keinen Zugang zu Lebensmitteln und Trinkwasser“. Unter den Gestrandeten befinden sich auch zahlreiche ältere Menschen, für die eine Infektion mit dem Coronavirus schwerwiegende Folgen hätte.

Die Verfasser des Schreibens schildern auch, dass ihnen im deutschen Honorarkonsulat in Rabatt, Marokko, ausdrücklich geraten wurde, die Rückkehr über Ceuta und Melilla anzutreten, da alle anderen Verbindungen vom marokkanischen Staat eingestellt worden waren. Dieser Rat sei schriftlich erfolgt, heißt es in der Nachricht der Betroffenen, scheinbar kam also auch für die diplomatische Vertretung in Marokko die Grenzschließung überraschend. Auf der anderen Seite der Straße von Gibraltar, in Málaga, sitzt das deutsche Konsulat unter der Leitung von Arnulf Braun. Er gibt gegenüber den Costanachrichten an, die Situation sei bekannt und das Konsulat setze sich „mit Nachdruck für eine Lösung ein“.

Die Gestrandeten hoffen auf ein baldiges Ende der Sperrung der Grenze. Dicht an der Grenze zusammengedrängt sei das Infektionsrisiko sehr groß, das Versammlungsverbot könne nicht umgesetzt werden. Bewacht werden die Reisenden indes von den marokkanischen Grenzsoldaten. „Bislang wurden wir freundlich behandelt. Wir wissen nicht, wie lange das so bleibt“, so die Verfasser.

Durchgreifen gegen das Coronavirus auf spanischen Straßen und im Tourismussektor

Auch auf dem spanischen Festland ist die Situation für Camper und Autofahrer aktuell nicht einfach. Polizei und Guardia Civil kontrollieren rigoros, ob sich wirklich nur eine Person allein im Fahrzeug befindet. Von dieser Regelung ausgenommen sind nur Menschen, die Bedürftige wie Kinder und Kranke begleiten oder „sonstige Gründe“ anführen können. Der Redaktion wurde sowohl von Fällen berichtet, in denen Polizisten Autos, die sich auf der Rückreise befanden, mit mehreren Personen durchließen, als auch davon, dass Familien die Weiterreise verwehrt wurde.

Darüberhinaus werden aber auch touristische Einrichtungen wie Campingplätze und Hotels angehalten, bis Donnerstag, 26. März, zu schließen, was eine Heimreise dringend nötig macht. Ausgenommen von der Anordnung sich Dauercampingplätze und langfristig vermietete Ferienwohnungen. In der letzten Aktualisierung des zugehörigen Dekrets hieß es:

Weiterhin für den Kundenverkehr geöffnet bleiben dürfen einige touristische Einrichtungen, die Gäste beherbergen, die sich vor der Ausrufung des Alarmzustandes (14. März, Anm. d. Red.) dauerhaft oder für einen langen Zeitraum in diesen Einrichtungen, in eigenen, abgegrenzten Räumen, niedergelassen haben. Diese müssen private Räume bieten, um die im Dekret Nummer 463/2020 geschilderten Bedingungen zur Bewältigung der gesundheitlichen Krise, ausgelöst durch die Krankheit Covid-19, erfüllen zu können. Trotzdem dürfen diese touristischen Einrichtungen keine neuen Kunden aufnehmen, bis der Notstand aufgelöst ist.